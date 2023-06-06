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Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов награжден орденом Александра Невского

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
06 июня 2023 16:58
автор: Александр Евграфов

Главный тренер казанского «Ак Барса», олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по хоккею Зинэтула Билялетдинов награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Билялетдинов удостоен награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны.

68-летний тренер в качестве игрока «Динамо» становился обладателем Кубка СССР . После начала тренерской карьеры пять раз выигрывал чемпионат России (один раз с «Динамо», четыре - с «Ак Барсом»), вместе с «Ак Барсом» трижды становился обладателем Кубка Гагарина, завоевывал золото чемпионата мира в качестве тренера национальной сборной.

Орденом Александра Невского также награждены советники генерального директора московского «Динамо» Виталий Давыдов и Александр Мальцев, а также ветераны «бело-голубых» Василий Первухин, Станислав Петухов и Владимир Юрзинов.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов удостоен Ордена Почета, им также награждены Александр и Владимир Голиковы, Сергей Петренко, Сергей Светлов, Анатолий Семенов и Михаил Титов. Двукратный чемпион мира, ныне тренер по развитию вратарей в системе «Динамо» Александр Еременко получил орден Дружбы, а главный врач клуба Валерий Конов - орден Пирогова.

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источник: Официальный интернет-портал правовой информации
Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов награжден орденом Александра Невского
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
06.06.2023 16:58
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