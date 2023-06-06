Двукратный олимпийский чемпион по хоккею ответил на обвинения в развале хоккея Европы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров ответил бывшему пресс-секретаря Международной федерации хоккея (IIHF) Шимону Шембергу, обвинившему КХЛ в развале европейского хоккея.

«Господин Шимон Шемберг глубоко заблуждается. Каким образом КХЛ виновата в том, что европейские клубы, которые сами приняли решение покинуть лигу, испытывают финансовые проблемы? Они входили в нашу лигу на добровольной основе, всех все устраивало. Мы их с радостью приняли. Также их никто насильно не удерживал. Захотели уйти — ушли. Просто сейчас вошло в моду во всех бедах винить Россию», - цитирует Майорова RT.

Майоров посоветовал европейским функционерам обратить внимание на те хоккейные лиги в своих странах, которые не на виду.

Континентальная хоккейная лига была основана в 2008 году, в разное время в ней лиге выступали клубы из Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Латвии, Казахстана и Белоруссии.

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