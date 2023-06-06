Защитник, отказавшийся участвовать в акции в поддержку ЛГБТ, перешел в «Коламбус»

Российский защитник Иван Проворов перешел из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ из Пенсильвании.

Обмен носил трехсторонний характер. Третьей стороной выступил «Лос-Анджелес Кингз». «Летчики» получили от «Лос-Анджелеса» вратаря Келвина Петерсона, защитников Шона Уокера и Хельге Гранса, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ 2024 года, от «Коламбуса» - 22-й пик драфта 2023 года и условный выбор во втором раунде драфта 2024 года.

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Проворов выступал за «Филадельфию» с 2016 года.

В свою очередь «короли» взяли на себя 30% зарплаты Проворова, а также получили от «Филадельфии» форварда Хэйдена Ходжсона и защитника Кевина Коннотона.

Всего на счету Проворова 532 матча и 217 очков (65 шайб и 152 результативные передачи) в регулярных чемпионатах НХЛ. В январе этого года Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. «Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил Проворов.