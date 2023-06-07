Главный тренер «Коламбуса» рассказал, что ждет от прихода в команду Проворова

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментровал трехсторонний обмен в результате, которого защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов перешел в состав «синих жилетов».

«Приобретение Ивана дает нам отличного защитника, который является молодым игроком, и его лучшие сезоны впереди. Он улучшит нашу защиту, потому что вынослив, обладает отличным мастерством, хорошо катается, отлично играет в пас, точно бросает и может эффективно играть на обоих концах площадки», — приводит слова тренера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена пресс-служба клуба.

Всего на счету Проворова 532 матча и 217 очков (65 шайб и 152 результативные передачи) в регулярных чемпионатах НХЛ. В январе этого года Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. «Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил Проворов.

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