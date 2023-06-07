Игрок «Квебека» Комаров сравнил хоккей в Канаде и России

Нападающий «Квебека» Всеволод Комаров считает, что хоккей в Канаде более силовой, нежели в России.

«Как я приехал, мне показалось, что тренировки более интенсивные, более быстрый хоккей, сложнее выходить из зоны, так как на это мало времени. Тут более силовой хоккей, чем в России, больше силовых приемов, особенно в плей-офф», - приводит слова форварда ТАСС.

Стоит отметить, что 19-летний хоккеист стал обладателем Мемориального кубка, который «Квебек» выиграл, оказавшись сильнее в финале «Сиэтл Тандербердз» со счетом 5:0. При этом россиянин стал автором победной шайбы.

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