Генменеджер «Филадельфии» заявил, что клубу непросто далось решение об обмене Проворова

Генеральный менеджер «Филадельфии» рассказал об обмене российского защитника Ивана Проворова.

Обмен носил трехсторонний характер. Третьей стороной выступил «Лос-Анджелес Кингз». «Летчики» получили от «Лос-Анджелеса» вратаря Келвина Петерсона, защитников Шона Уокера и Хельге Гранса, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ 2024 года, от «Коламбуса» - 22-й пик драфта 2023 года и условный выбор во втором раунде драфта 2024 года.

«Непростое решение. Чтобы получить активы, необходимо расстаться с хорошим игроком. Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары оборон. Но за выбор на драфте приходится платить. Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это ключевой элемент сделки. Теперь у наших молодых защитников появился дополнительный шанс», - приводит пресс-служба «Филадельфии» слова своего генменеджера.

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Проворов выступал за «Филадельфию» с 2016 года.

Всего на счету Проворова 532 матча и 217 очков (65 шайб и 152 результативные передачи) в регулярных чемпионатах НХЛ. В январе этого года 26-летний россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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