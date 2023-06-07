Лучший бомбардир прошлого сезона в КХЛ Яшкин перешел в «Ак Барс» из СКА

«Ак Барс» объявил о переходе в состав команды нападающего Дмитрия Яшкина, сообщается в официальном Telegram-канале казанской команды.

Соглашение с 30-летним чешским хоккеистом рассчитано на три года.

Минувший сезон Яшкин провел в санкт-петербургском СКА. В составе армейцев он провел 67 матчей регулярного чемпионата, набрал 62 очка, забросив 40 шайб и сделав 22 результативные передачи. Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

В плей-офф хоккеист провел 14 игр, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи.