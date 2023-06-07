Определились семь претендентов на звание лучшего хоккеиста в сезоне-2022/2023 по версии ИИХФ

Международная федерация хоккея на льду огласила список претендентов на звание лучшего игрока в сезоне-2022/2023. Номинанты опубликованы пресс-службой ИИХФ.

Отметим, что список лучших был определен историческим комитетом федерации.

Таким образом, за победу в номинации поборются два канадских хоккеиста – Коннор Бедард, Адам Фантилли, игроки сборной Германии – Джон-Джейсон Петерка, Мориц Зайдер, швейцарец Андрес Амбюль, хоккеист национальной команды Чехии Доминик Кубалик и латвийский голкипер Артур Шилов.

Добавим, имя победителя станет известно в понедельник, 19 июня после голосования журналистов и приглашенных гостей Международной федерации хоккея.

Напомним, что победителем прошедшего чемпионат мира по хоккею 2023 года стала сборная Канады.

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