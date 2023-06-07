«Динамо» может обменять защитника Зайцева в «Спартак» 

Защитник «Динамо» Егор Зайцев может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «бело-голубые волки» планируют обменять российского игрока команды в «Спартак» на денежную компенсацию.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 в регулярном чемпионате КХЛ Зайцев в составе «Динамо» сыграл 35 игр, в которых заработал три (2+1) очка. Во время борьбы хоккейных клубов за Кубок Гагарина он провел один матч и не отличился результативными действиями.