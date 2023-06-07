Гавриков подпишет новый контракт с «Лос-Анджелесом» на два сезона

«Лос-Анджелес Кингз» подпишет контракт с российским защитником Владиславом Гавриковым на два сезона. Об этом сообщает Mayor's Manor.

По контракту зарплата хоккеиста составит 5,8 млн долларов за сезон.

Гавриков перешел в «Лос-Анджелес» из «Коламбуса». В 72 матчах прошлого сезона он набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4».

Ранее «Лос-Анджелес» обменял защитника Шона Уокера и вратаря Кэлвина Питерсена в «Флайерз», что сделало возможным продление Гаврикова из-за освободившегося места под потолком зарплат.

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