«Ак Барс» и «Нефтехимик» станут соперниками «Лады» в предсезонной подготовке

Обновленный состав тольяттинского хоккейного клуба «Лада» соберется впервые 10 июля, сообщает пресс-служба команды. Начало тренировочного процесса намечено на 13 июля.

Первые контрольные игры «Лады» намечены на 28 и 29 июля. В Тольятти команда сыграет два матча с альметьевским «Нефтяником». Далее состоятся две выездные игры в Казани и Нижнекамске с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (5, 6 августа).

С 11 по 13 августа в Тольятти состоится традиционный предсезонный турнир «Кубок Лады». Своё участие в турнире подтвердили «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик» и воскресенский «Химик». Также хоккеисты «Лады» сыграют на Кубке губернатора Челябинской области, который состоится в Челябинске с 23 по 26 августа. В рамках турнира тольяттинцы сыграют с «Трактором», «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

В предстоящем сезоне «Лада» вернулась к играм в Континентальной хоккейной лиге спустя пять лет после прекращения выступлений. Команда будет играть в Восточной конференции.