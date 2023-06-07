Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский начнет третий матч финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в стартовом составе.

Об этом сообщает журналист Майк Стивенс.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Бобровского 16 встреч, в которых он одержал 11 побед с коэффициентом надёжности 2,5 и 92,5 процентами отраженных бросков.

Счет в серии после двух матчей - 2-0 в пользу «Вегаса». Третий матч пройдет в Флориде. Начало встречи запланировано 9 июня в 3:00 мск.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.