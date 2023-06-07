Агент Гаврикова заявил, что защитник продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года 

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков заключил новое двухлетнее соглашение с «монархами». Об этом сообщает агент российского хоккеиста, Дэн Мильштейн.

Отмечается, что 27-летний игрок не планировал продлевать контракт с командой НХЛ на другой срок.

«План игрока – выйти на рынок свободных агентов в 29 лет, когда потолок зарплат будет существенно выше. Сейчас приоритет — помочь «Лос-Анджелесу» бороться за кубок. У Владислава действует запрет на обмен после заключения контракта», — написал Мильштейн в своих соцсетях.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 в составе «Лос-Анджелеса» он провел 20 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал девять (3+6) очков. На стадии плей-офф он сыграл шесть матчей и отдал одну результативную передачу.