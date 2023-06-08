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«Настоящий зверь и очень надежный игрок». Нападающий «Вегаса» Хауден - о Барбашёве

У россиянина истекает контракт в конце этого сезона.
08 июня 2023 09:26
автор: Александр Поволоцкий

Форварда «Вегаса» Бретт Хауден оценил игру партнера по команде Ивана Барбашёва.

Напомним, что российский хоккеист перешел в «Голден Найтся» перед дедлайном после обмена из «Сент-Луиса».

«Он настоящий зверь! Он очень силeн в обращении с шайбoй, очень надёжный игрок. С тeх пор, как он попал к нам, вы можетe видеть, что он очень важен для нaшей команды», — приводит Sportsnet слова Хаудена.

В текущем плей-офф НХЛ россиянин провел 19 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13».

источник: Sportsnet.ca
«Настоящий зверь и очень надежный игрок». Нападающий «Вегаса» Хауден - о Барбашёве
У россиянина истекает контракт в конце этого сезона.
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