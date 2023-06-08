ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Влад делает ставку на себя». Агент игрока - о новом контракте Гаврикова с «Лос-Анджелесом»

Хоккеист начинал сезон в другом клубе.
08 июня 2023 10:23
автор: Александр Поволоцкий

Агент российского защитника Владислава Гаврикова высказался относительно нового контракта хоккеиста с «Лос-Анджелесом».

Напомним, что 27-летний спортсмен подписал с «королями» двухлетнее соглашение. Гавриков будет получать 5,875 миллиона долларов за сезон.

«Влад делает ставку на себя. Когда контракт истечет, ему будет 29 лет. В этом момент мы хотим снова выйти на рынок. Плюс потолок заплат в ближайшие годы начнет расти», — приводит The Athletic слова Мильштейна.

Отметим, что Владислав перешел в «Лос-Анджелес» в марте после обмена из «Коламбуса».

В минувшем сезоне Гавриков набрал 9 (3+6) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.

источник: The Athletic
«Влад делает ставку на себя». Агент игрока - о новом контракте Гаврикова с «Лос-Анджелесом»
Хоккеист начинал сезон в другом клубе.
08.06.2023 10:23
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Настоящий зверь и очень надежный игрок». Нападающий «Вегаса» Хауден - о Барбашёве
У россиянина истекает контракт в конце этого сезона.
08.06.2023 09:26
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Гаврикова заявил, что защитник продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года 
Олимпийский чемпион 2018 в составе сборной России рассчитывает стать свободным агентом в возрасте 29 лет.
07.06.2023 21:08
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сергей Бобровский начнет третий матч финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в стартовом составе
Счет в серии - 2-0 в пользу «Вегаса».
07.06.2023 19:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Ак Барс» и «Нефтехимик» станут соперниками «Лады» в предсезонной подготовке
Тольяттинская команда вернулась к выступлениям в Континентальной хоккейной лиге.
07.06.2023 19:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гавриков подпишет новый контракт с «Лос-Анджелесом» на два сезона
Зарплата хоккеиста составит 5,8 млн долларов за сезон.
07.06.2023 18:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Динамо» может обменять защитника Зайцева в «Спартак» 
В случае перехода 25-летнего хоккеиста бело-голубые получат денежную компенсацию.
07.06.2023 18:35
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Определились семь претендентов на звание лучшего хоккеиста в сезоне-2022/2023 по версии ИИХФ
В список попали игроки из пяти национальных команд.
07.06.2023 16:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» объявил об уходе бывшего тренера минского «Динамо» из руководства клуба
Кузьменков занимал должность помощника генерального менеджера омской команды.
07.06.2023 15:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Лучший бомбардир прошлого сезона в КХЛ Яшкин перешел в «Ак Барс» из СКА
Лучший бомбардир прошлого сезона в КХЛ Яшкин перешел в «Ак Барс» из СКА
В минувшем сезоне форвард забросил 40 шайб.
07.06.2023 12:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.