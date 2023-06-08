«Влад делает ставку на себя». Агент игрока - о новом контракте Гаврикова с «Лос-Анджелесом»

Агент российского защитника Владислава Гаврикова высказался относительно нового контракта хоккеиста с «Лос-Анджелесом».

Напомним, что 27-летний спортсмен подписал с «королями» двухлетнее соглашение. Гавриков будет получать 5,875 миллиона долларов за сезон.

«Влад делает ставку на себя. Когда контракт истечет, ему будет 29 лет. В этом момент мы хотим снова выйти на рынок. Плюс потолок заплат в ближайшие годы начнет расти», — приводит The Athletic слова Мильштейна.

Отметим, что Владислав перешел в «Лос-Анджелес» в марте после обмена из «Коламбуса».

В минувшем сезоне Гавриков набрал 9 (3+6) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.