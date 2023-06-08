Долги по зарплате в «Салавате Юлаеве» будут закрыты в июне

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан заявил, что все долги по зарплатам в «Салавате Юлаеве» будут закрыты в июне.

Ранее в СМИ сообщалось, что хоккеистам, тренерам и сотрудникам клуба не заплатили в общей сложности около 264 миллионов рублей без учета бонусов.

«Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом «Салават Юлаев» будут выполнены в июне», — цитирует «Чемпионат» Андрея Назарова.

Напомним, что «Салавате Юлаев» в минувшем сезоне проиграл «Адмиралу» в серии первого раунда Кубка Гагарина (2-4).