Нападающий «Сибири» Сетдиков останется в клубе на год

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил на год соглашение с нападающим Никитой Сетдиковым, сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Сетдиков перешел в команды по ходу сезона-2020/21 и провел в составе «Сибири» 111 матчей.

Минувший сезон стал для 28-летнего хоккеиста самым успешным в его карьере в КХЛ. Он записал на свой счет восемь заброшенных шайб и семь голевых передач в 51 матче.

«Сибирь» завершила минувший регулярный чемпионат на шестом месте в Восточной конференции, а в плей-офф уступила в первом раунде «Авангарду» со счетом 1-4.