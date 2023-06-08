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Московское «Динамо» обменяло защитника Зайцева в «Спартак»

Хоккеист выступал на профессиональном уровне за один клуб.
Московское «Динамо» обменяло защитника Зайцева в «Спартак»
08 июня 2023 15:04
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Московское «Динамо» обменяло защитника Егора Зайцева в «Спартак».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, команда заплатила за 25-летнего хоккеиста денежную компенсацию. Зайцев выступал в составе родного «Динамо» с сезона 2016/2017.

В минувшем регулярном чемпионате Егор провел 35 матчей, в которых отметился 3 (1+2) очками. В плей-офф Зайцев выходил на лед лишь в одной встрече, не отметившись набранными баллами.

Всего в КХЛ защитник провел 331 матч, в которых отметился 47 (10+37) очками.

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источник: ХК «Спартак»
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