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Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Овечкиным

Специалист особо отметил настрой капитана команды, с которым тот проводит межсезонье.
08 июня 2023 17:33
автор: Александр Евграфов

Новый главный «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин преисполнен желанием побеждать в следующем сезоне.

«Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря. У нас был хороший разговор. Ови сейчас вернулся домой и рассказал мне о своих планах на межсезонье. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить», — приводит словам Карбери «Чемпионат» со ссылкой на эфир радиопередачи Elliot In The Morning.

В конце мая этого года Карбери сменил на посту главного тренера Питер Лавиолетта. «Вашингтон» в минувшем сезоне не попал в плей-офф.

источник: Чемпионат.com
Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Овечкиным
Специалист особо отметил настрой капитана команды, с которым тот проводит межсезонье.
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