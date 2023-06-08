Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Овечкиным

Новый главный «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин преисполнен желанием побеждать в следующем сезоне.

«Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря. У нас был хороший разговор. Ови сейчас вернулся домой и рассказал мне о своих планах на межсезонье. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить», — приводит словам Карбери «Чемпионат» со ссылкой на эфир радиопередачи Elliot In The Morning.

В конце мая этого года Карбери сменил на посту главного тренера Питер Лавиолетта. «Вашингтон» в минувшем сезоне не попал в плей-офф.