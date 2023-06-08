Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию «Сибирь-Арены»

Сибирское управление Ростехнадзора выдало разрешение на ввод в эксплуатацию ледового дворца спорта «Сибирь-Арена», сообщает издание «Новосибирск онлайн» (НГС) со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Ледовый дворец расположено на левобережье Новосибирска. Предполагается, что в пятницу будет подписан акт на ввод стадиона в эксплуатацию.

Ледовый дворец «Сибирь-Арена» строился к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения первенства.

Ранее в Новосибирской области объявляли, что готовы к проведению тестовых хоккейных матчей. С нового сезона арена станет домашней площадкой для клуба КХЛ «Сибирь».