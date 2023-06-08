Президент «Барыса»: у Скабелки еще год контракта

Президент «Барыса» Борис Иванищев сообщил, что главный тренер команды Андрей Скабелка останется в команде в следующем сезоне.

«У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем. Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят», - цитирует Иванищева «Спорт-Экспресс».

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» замкнул турнирную таблицу на Востоке и не сумел пробиться в плей-офф.