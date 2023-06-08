Гендиректор «Салавата Юлаева» подтвердил, что клуб погасил долги перед игроками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ренат Баширов сообщил, что клуб погасил долги по зарплате перед игроками команды.

«Погашена ли задолженность перед игроками за прошлый сезон? Подтверждаю. Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета. Подготовка к предстоящему сезону продолжается», — приводит слова Баширова ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что хоккеистам, тренерам и сотрудникам клуба не заплатили в общей сложности около 264 миллионов рублей без учета бонусов.

Напомним, что «Салавате Юлаев» в минувшем сезоне проиграл «Адмиралу» в серии первого раунда Кубка Гагарина (2-4).