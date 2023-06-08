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Главный тренер «Вашингтона» объяснил, что делает Овечкина великолепным спортсменом

Карбери возглавил команду в конце мая.
08 июня 2023 23:40
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Александер Овечкине.

«Когда мы беседовали, весь разговор был сосредоточен на теме команды. Можно подумать, что большая часть разговора занята темами голов и достижения каких-то действительно особенных личных целей, но всё наоборот. Разговор шёл о команде и том, как мы собираемся побеждать. Это особое качество Алекса, которое делает его таким выдающимся лидером и таким великолепным спортсменом», - сказал Карбери в фэфире подкаста Elliot In The Morning.

В конце мая этого года Карбери сменил на посту главного тренера Питер Лавиолетта. «Вашингтон» в минувшем сезоне не попал в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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