Юрий Новиков: успехи «Вегаса» подчеркивают таланты его руководителей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил выступление «Вегас Голден Найтс» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Успехи «Вегаса» подчеркивают таланты его руководителей. К слову говоря, стоит напомнить, что у истоков команды стоял наш прославленный Алексей Яшин. «Вегас» служит отличным примером того, как лига может выравнивать возможности команд. Этого не хватает в нашем хоккее. Мы должны брать пример с НХЛ в этих хороших моментах: как выровнять возможности команд, как повысить уровень ответственности менеджеров. «Вегасу» лет-то — всего ничего, но он уже стал одним из лидеров лиги», - приводит слова Юрия Новикова «РБ Спорт».

Напомним, «Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где встречается с «Флоридой Пантерз». Счет после двух матчей финальной серии - 2:0 в пользу «Вегаса».