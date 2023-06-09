Ткачук установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ

Американский нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук установил новый рекорд клуба.

Отметим, что 25-летний хоккеист забросил шайбу в третьем матче финальной серии плей-офф с «Вегасом» (3:2 ОТ). Кроме того, Мэттью в этой игре отдал голевую передачу.

Таким образом, Ткачук забил свой 11-й гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Мэттью превзошел достижение экс-форварда «Флориды» Дэйва Лоури по наибольшему количеству голов за клуб в одном плей-офф НХЛ. В 1996 году нынешний тренер «Сиэтла» забросил десять шайб.

Напомним, что счет в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 11 июня на домашней арене «Флориды», начало — в 03:00 по московскому времени.