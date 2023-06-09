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«Флорида» выиграла все семь овертаймов в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

Это второй результат в истории лиги.
09 июня 2023 09:31
автор: Александр Поволоцкий

В ночь на 9 июня «Флорида» обыграла «Вегас» в третьей встрече финала Кубка Стэнли.

Встреча завершилась победой «пантер» в овертайме со счетом 3:2.

Отметим, что для подопечных Пола Мориса этот овертайм стал седьмым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Во всех случаях «пантеры» одерживали победу.

Таким образом «Флорида» повторила второй результат в одном плей-офф. «Пантеры» разделили второе место с тремя командами: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Анахайм Дакс» и «Каролиной Харрикейнз». все они добивались подобного результат в XXI веке.

Рекорд принадлежит «Монреалю». У «Канадиенс» — десять побед в овертаймах плей-офф в 1993 году.

источник: «Советский спорт»
«Флорида» выиграла все семь овертаймов в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ
Это второй результат в истории лиги.
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