«Флорида» выиграла все семь овертаймов в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

В ночь на 9 июня «Флорида» обыграла «Вегас» в третьей встрече финала Кубка Стэнли.

Встреча завершилась победой «пантер» в овертайме со счетом 3:2.

Отметим, что для подопечных Пола Мориса этот овертайм стал седьмым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Во всех случаях «пантеры» одерживали победу.

Таким образом «Флорида» повторила второй результат в одном плей-офф. «Пантеры» разделили второе место с тремя командами: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Анахайм Дакс» и «Каролиной Харрикейнз». все они добивались подобного результат в XXI веке.

Рекорд принадлежит «Монреалю». У «Канадиенс» — десять побед в овертаймах плей-офф в 1993 году.