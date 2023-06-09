ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нападающий «Флориды» Вераге: с Бобровским в воротах мы чувствуем себя очень уверенно

Четвертый матч серии пройдет в ночь на 11 июня.
09 июня 2023 11:12
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Флориды» Картер Вераге оценил игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского в третьем матче финала плей-офф НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

Отметим, что вратарь отразил 25 бросков, и был признан второй звездой матча.

«Я даже не могу сосчитать, сколько важнейших сейвов Бобровский сделал сегодня вечером. По крайней мере, 10. Мы чувствуем себя очень уверенно, когда он играет в воротах. Да, он потрясающий вратарь», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф НХЛ Бобровский одержал 12 побед в 17 матчах, пропустив 43 шайбы и отражая 92,5% бросков.

источник: ХК «Флорида Пантерз»
Нападающий «Флориды» Вераге: с Бобровским в воротах мы чувствуем себя очень уверенно
Четвертый матч серии пройдет в ночь на 11 июня.
09.06.2023 11:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Флорида» выиграла все семь овертаймов в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ
«Флорида» выиграла все семь овертаймов в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ
Это второй результат в истории лиги.
09.06.2023 09:31
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ткачук установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ
Достижение держалось 17 лет.
09.06.2023 08:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бобровский признан второй звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»
Бобровский признан второй звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»
Россиянин одержал первую победу в своей карьере в рамках решающей серии.
09.06.2023 08:24
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Два очка Ткачука помогли «Флориде» одержать победу над «Вегасом» в третьей игре финала плей-офф НХЛ
Встреча прошла на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе.
09.06.2023 08:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Юрий Новиков: успехи «Вегаса» подчеркивают таланты его руководителей
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли.
08.06.2023 23:57
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Главный тренер «Вашингтона» объяснил, что делает Овечкина великолепным спортсменом
Карбери возглавил команду в конце мая.
08.06.2023 23:40
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Гендиректор «Салавата Юлаева» подтвердил, что клуб погасил долги перед игроками
Долги составляли более четверти миллиарда.
08.06.2023 20:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Президент «Барыса»: у Скабелки еще год контракта
«Барыс» не вышел в плей-офф в сезоне-2022/2023.
08.06.2023 18:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию «Сибирь-Арены»
Изначально ледовую арену планировалось сдать к молодежному чемпионату миру по хоккею.
08.06.2023 18:08
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.