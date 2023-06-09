Нападающий «Флориды» Вераге: с Бобровским в воротах мы чувствуем себя очень уверенно

Форвард «Флориды» Картер Вераге оценил игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского в третьем матче финала плей-офф НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

Отметим, что вратарь отразил 25 бросков, и был признан второй звездой матча.

«Я даже не могу сосчитать, сколько важнейших сейвов Бобровский сделал сегодня вечером. По крайней мере, 10. Мы чувствуем себя очень уверенно, когда он играет в воротах. Да, он потрясающий вратарь», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф НХЛ Бобровский одержал 12 побед в 17 матчах, пропустив 43 шайбы и отражая 92,5% бросков.