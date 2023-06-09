«Автомобилист» заключил контракт с защитником Осиповым

«Автомобилист» заключил соглашение с защитником Максимом Осиповым.

Как сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга, контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2025 года. Осипов перешел в »Автомобилист» из «Локомотива» на правах неограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Александр провел 63 матча регулярного чемпионата, в которых отметился 7 (3+4) очками. В плей-офф на счету хоккеиста пять матчей без набранных очков.

Всего в КХЛ Осипов провёл 518 матчей, в которых набрал 110 (33+77) очков.