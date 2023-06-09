Рябыкин считает, что Грицюк и Толчинский впишутся в игровой стиль СКА

Экс-наставник «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил перспективы бывших форвардов омского клуба Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в СКА.

Напомним, что хоккеисты пополнили состав команды из Санкт-Петербурга в текущее межсезонье.

«СКА играет в быстрый и достаточно лёгкий хоккей с большим объёмом катания. Толчинский и Грицюк в такой стиль вписываются. При этом оба форварда — и особенно Грицюк — ещё не вышли на свой пик, впереди много работы. Поэтому тут много факторов для прогноза. На мой взгляд, Грицюку в СКА будет где-то даже полегче, чем в «Авангарде», - цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Добавим, Толчинский подписал со СКА пятилетний контракт. В СМИ сообщалось, что Грицюк будет выступать за армейцев два ближайших сезона.