Защитник «Вегаса» оценил игру Бобровского после поражения от «Флориды»

Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело прокомментировал игру российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в третьей встрече финала Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 2-1).

«Мы создали несколько хороших моментов. Бобровский в этих моментах сделал несколько хороших сейвов, особенно во втором периоде», — приводит слова Пьетранджело The Athletic.

К слову, в нынешнем плей-офф НХЛ Бобровский одержал 12 побед в 17 матчах, пропустив 43 шайбы и отражая 92,5% бросков. Четвертая встреча финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.