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Исаев подписал новый контракт с «Локомотивом» на два года 

Российский голкипер является воспитанником школы железнодорожников.
09 июня 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев продлил соглашение с ярославской хоккейной командой. Об этом сообщает пресс-служба «ярославского бронепоезда».

Сообщается, что 23-летний хоккеист заключил контракт с клубом до конца сезона-2024/2025.

Добавим, что в прошедшем сезоне-2022/2023 Исаев в составе «Локомотива» сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отразил 93,4% бросков соперников при коэффициенте надежности 1,60. На стадии плей-офф вратарь принял участие в 12 играх, семь из которых ярославский клуб выиграл.

Напомним, что голкипер железнодорожников претендовал на звание лучшего вратаря КХЛ в сезоне-2022/2023, однако проиграл в борьбе за награду Никите Серебрякову из «Адмирала».

источник: ХК «Локомотив»
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