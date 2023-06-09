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В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 

«Мундиры» получили российского защитника в результате обмена с «Филадельфией».
В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 
09 июня 2023 17:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: NHL

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением по поводу того, не сомневались ли в клубе в переходе защитника Ивана Проворова из-за его позиции по ЛГБТ.

Отметим, что россиянин перешел в стан «пушек» в качестве обмена с «Филадельфией Флайерз». После ухода игрока «хулиганы с «Брод-стрит» получили взамен голкипера Кэла Петерсена, защитника Шона Уокера и выбор в первом раунде драфта от «Лос-Анджелеса».

«На мой взгляд, вот что хорошо в Америке: у тебя всегда есть свобода выбора, мнения и слова. «Коламбус» всегда был организацией, поощряющей разнообразие и инклюзивность, и мы продолжим работать в этом направлении», — приводит слова Кекяляйнена журналист Аарон Порцлайн в своих соцсетях.

Добавим, что по ходу сезона-2022/2023 в НХЛ Проворов, выступая за «Филадельфию», отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообществ во время матча против «Анахайма». 26-летний российский хоккеист не согласился надеть майку с радужной символикой.

источник: «Советский спорт»
В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 
В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 
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