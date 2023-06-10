ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший вратарь «Спартака» перешел в «Ниццу»

Последние два сезона россиянин играл в словацком «Прешове».
10 июня 2023 10:22
автор: Александр Евграфов

Российский вратарь Никита Беспалов продолжит карьеру в составе французской «Ниццы», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Соглашение с 35-летним вратарем рассчитано на один сезон. Ранее Беспалов играл за нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», а также за московский «Спартак». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 10 сезонов, сыграв 190 матчей, одержав 63 победы.

Последние два года голкипер защищал ворота словацкого «Прешова». Беспалов также является серебряным призером чемпионата мира 2007 года в составе молодежной сборной России.

«Ницца» является хоккейным клубом высшего дивизиона чемпионата Франции. В минувшем сезоне команда заняла предпоследнее, 11-е место. Беспалов станет еще одним российским приобретением французского клуба. Ранее, в мае в «Ниццу» перешел 40-летний экс-форвард петербургского СКА Андрей Рычагов.

источник:
Бывший вратарь «Спартака» перешел в «Ниццу»
Последние два сезона россиянин играл в словацком «Прешове».
10.06.2023 10:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 
В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 
«Мундиры» получили российского защитника в результате обмена с «Филадельфией».
09.06.2023 17:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Исаев подписал новый контракт с «Локомотивом» на два года 
Российский голкипер является воспитанником школы железнодорожников.
09.06.2023 17:43
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Вегаса» оценил игру Бобровского после поражения от «Флориды»
Россиянин пропустил всего две шайбы, отразив 25 бросков, и стал второй звездой матча.
09.06.2023 16:56
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Рябыкин считает, что Грицюк и Толчинский впишутся в игровой стиль СКА
Хоккеисты решили продолжить карьеру в КХЛ.
09.06.2023 15:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Автомобилист» заключил контракт с защитником Осиповым
09.06.2023 14:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Флориды» Вераге: с Бобровским в воротах мы чувствуем себя очень уверенно
Четвертый матч серии пройдет в ночь на 11 июня.
09.06.2023 11:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Флорида» выиграла все семь овертаймов в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ
«Флорида» выиграла все семь овертаймов в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ
Это второй результат в истории лиги.
09.06.2023 09:31
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ткачук установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ
Достижение держалось 17 лет.
09.06.2023 08:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бобровский признан второй звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»
Бобровский признан второй звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»
Россиянин одержал первую победу в своей карьере в рамках решающей серии.
09.06.2023 08:24
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.