Бывший вратарь «Спартака» перешел в «Ниццу»

Российский вратарь Никита Беспалов продолжит карьеру в составе французской «Ниццы», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Соглашение с 35-летним вратарем рассчитано на один сезон. Ранее Беспалов играл за нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», а также за московский «Спартак». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 10 сезонов, сыграв 190 матчей, одержав 63 победы.

Последние два года голкипер защищал ворота словацкого «Прешова». Беспалов также является серебряным призером чемпионата мира 2007 года в составе молодежной сборной России.

«Ницца» является хоккейным клубом высшего дивизиона чемпионата Франции. В минувшем сезоне команда заняла предпоследнее, 11-е место. Беспалов станет еще одним российским приобретением французского клуба. Ранее, в мае в «Ниццу» перешел 40-летний экс-форвард петербургского СКА Андрей Рычагов.