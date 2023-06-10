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Бобровский является лучшим действующим голкипером по количеству побед в овертаймах плей-офф НХЛ 

На счету 34-летнего хоккеиста 15 побед за 20 проведенных игр. 
10 июня 2023 19:20
автор: Глеб Шевяков

Победа «Флориды Пантерз» в овертайме третьего матча финальной серии Кубка Стэнли сезона-2022/2023 стала для вратаря команды Сергея Бобровского 15-й в карьере. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Таким образом, российский голкипер является лидером по количеству побед в овертаймах среди действующих вратарей Национальной хоккейной лиги. Его ближайшим преследователем является канадец, страж ворот «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс (14 побед за 23 овертайма), а тройку лучших замыкает американский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Джонатан Куик (13).

За всю историю лиги лидерство сохраняет бывший канадский вратарь Патрик Руа, которому удалось одержать 40 побед за 58 проведенных овертаймов.

Добавим, что в настоящее время счет финальной серии Кубка Стэнли-2023 между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» — 2-1 в пользу клуба из Парадайса.

источник:
Бобровский является лучшим действующим голкипером по количеству побед в овертаймах плей-офф НХЛ 
На счету 34-летнего хоккеиста 15 побед за 20 проведенных игр. 
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