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«Вегас» обыграл «Флориду» в четвертом матче серии и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

Решающий поединок состоится 14 июня.
11 июня 2023 08:11
автор: Александр Поволоцкий

Завершился четвертый матч финальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида» принимала на своем льду «Вегас».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Голден Найтс».

В состaве «рыцарей» дубль оформил Чaндлер Стивенсон. Еще одну шайбу забросил Вильям Кaрлссон. Российский нападaющий «Вегаса» Иван Барбaшев очков не набрал.

У «Пантерз» отличились Брэндон Mонтур и Александр Барков. Росcийский голкипер «Флориды» Сeргей Бобровский отразил 28 бросков.

Отметим, что счeт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый мaтч пройдет на льду «рыцaрей». В случае победы, «Голден Нaйтс» выиграют Кубок Стэнли.

НХЛ. Финал.

Четвертый матч

«Флорида» - «Вегас» - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Стивенсон (Стоун, Уайтклауд), 01:39

0:2 – Стивенсон (Хаг, Стоун), 27:28

0:3 – Карлссон (Маршессо, Хаг), 31:04

1:3 – Монтур (Барков), 36:09

2:3 – Барков (Лунделль, Монтур), 43:50

Вратари: Бобровский – Хилл.

Счет в серии: 1-3

источник: «Советский спорт»
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