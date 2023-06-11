«Флорида» и «Вегас» устроили массовую потасовку после финальной сирены четвертого матча финала

«Флорида» уступила дома «Вегасу» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Встреча завершилась победой »Голден Найтс» со счетом 3:2.
Отметим, что после окончания матча между хоккеистами »Флориды» и «Вегаса» случилась массовая потасовка. Она произошла после навала со стороны «Флорида». На лед с трибун в этот момент полетели различные предметы.
Добавим, что арбитры выписали несколько удалений по итогам потасовки. Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук заработал 14 минут штрафного времени, защитник «пантер» Брэндон Монтур получил 12, а голкипер «Вегаса» Эдин Хилл - две.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Голден Найтс».
источник: «Советский спорт»