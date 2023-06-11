«Флорида» и «Вегас» устроили массовую потасовку после финальной сирены четвертого матча финала

«Флорида» уступила дома «Вегасу» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Встреча завершилась победой »Голден Найтс» со счетом 3:2.

Отметим, что после окончания матча между хоккеистами »Флориды» и «Вегаса» случилась массовая потасовка. Она произошла после навала со стороны «Флорида». На лед с трибун в этот момент полетели различные предметы.

Добавим, что арбитры выписали несколько удалений по итогам потасовки. Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук заработал 14 минут штрафного времени, защитник «пантер» Брэндон Монтур получил 12, а голкипер «Вегаса» Эдин Хилл - две.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Голден Найтс».