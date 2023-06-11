«Мы уже были в таком положении». Бобровский – об 1-3 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение команды в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:3).

Отметим, что «Голден Найтс» ведут в серии со счетом 3-1 и находятся в одном шаге от трофея.

«Конечно, сегодня мы бы хотели оказаться по другую сторону результата матча. Но есть что есть, мы двигаемся дальше. Мы уже были в таком положении. Все сводится к тому, что нужно играть момент за моментом, период за периодом», — приводит пресс-служба НХЛ слова Бобровского.

Добавим, что Бобровский отразил в четвертом матче 28 из 31 броска по своим воротам. Пятая игра пройдет в ночь на 14 июня на площадке «Вегаса».