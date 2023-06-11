Ротенберг заявил, что СКА будет учиться стилю игры у Гвардиолы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что берет на вооружение методики главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что накануне английский клуб победил «Интер» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0.

«Историю и философию Пепа мы берем на вооружение и в СКА. Мы тоже уважаем старые традиции. Как Гвардиола опирается на фундамент своего учителя Кройффа с его тотальным футболом, так и мы стараемся играть в тотальный хоккей, отдавая должное нашим советским игрокам и тренерам — Анатолию Владимировичу Тарасову, Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову», - написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Добавим, что в минувшем сезоне СКА уступил в финале Западной конференции ЦСКА в шести матчах.