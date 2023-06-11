The Athletic оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона» с целью побить рекорд Гретцки 

Корреспондент The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением по поводу того, может ли «Вашингтон» обменять нападающего команды Александра Овечкина в другой клуб, чтобы повысить шансы россиянина побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я не думаю, что это произойдет. По текущему контракту у Овечкина осталось три сезона, и ему нужно забить 73 гола. Думаю, что он сделает это в какой-то момент в сезоне-2024/2025. Мне кажется, что он предпочел бы продлить свое соглашение в Вашингтоне до того, как команда подумает об обмене или он сам покинет клуб», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 в регулярном чемпионате НХЛ Овечкин в составе «Вашингтона» принял участие в 73 матчах, в которых заработал 75 (42+33) очков. «Кэпс» впервые за девять лет не смогли пробиться в плей-офф лиги.

Добавим, что в данный момент на счету российского форварда 822 заброшенные шайбы в Национальной хоккейной лиге, канадец Гретцки за свою карьеру в НХЛ забил 894 гола.