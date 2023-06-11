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Гашек считает, что должен быть утвержден закон, запрещающий работу на территории России

Ранее в ярославский «Локомотив» перешел словацкий защитник Мартин Гернат.
11 июня 2023 18:02
автор: Степан Шереметьев

Экс-вратарь ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал информацию о переходе защитника и капитана сборной Словакии Мартина Герната в ярославский «Локомотив».

«Я говорил об этом много раз. В этом явно виноваты законодатели, которые за 470 дней не смогли подготовить и утвердить закон, запрещающий работу на территории России. Я не поддерживаю действия парня», - написал бывший голкипер в соцсетях.

Добавим, что Гашев часто критикует российские власти из-за тяжелой политической ситуации в мире. Также Доминик выступает против участия европейских хоккеистов в КХЛ.

Гашек считает, что должен быть утвержден закон, запрещающий работу на территории России
Ранее в ярославский «Локомотив» перешел словацкий защитник Мартин Гернат.
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