Гашек считает, что должен быть утвержден закон, запрещающий работу на территории России

Экс-вратарь ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал информацию о переходе защитника и капитана сборной Словакии Мартина Герната в ярославский «Локомотив».

«Я говорил об этом много раз. В этом явно виноваты законодатели, которые за 470 дней не смогли подготовить и утвердить закон, запрещающий работу на территории России. Я не поддерживаю действия парня», - написал бывший голкипер в соцсетях.

Добавим, что Гашев часто критикует российские власти из-за тяжелой политической ситуации в мире. Также Доминик выступает против участия европейских хоккеистов в КХЛ.