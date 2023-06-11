ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жена Дмитрия Яшкина рассказала, с какими сложностями столкнулась в США

Яшкин играет в КХЛ.
11 июня 2023 23:54
автор: Александр Кожевников

Надежда Яшкина, жена нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, рассказала о временах жизни в США.

«Всё зависело от города: у каждого свои плюсы и минусы, как и везде. Это не описать в двух словах, можно говорить часами.

Мне было сложно проживать в маленьком городе Арлингтон-Хайтс под Чикаго, когда мы только начали общаться с Димой.

Я, приехав из России, привыкла, что везде можно добраться пешком. Там же, если нет авто, ты буквально беспомощен. Пешком ты не дойдёшь никуда. Там просто это не работает так.

Каждый раз, когда Дима уезжал на игры, для меня наступало сложное время. Но потом, года через три, я начала говорить на английском, сдала на права, всё стало проще, и эти проблемы исчезли», - приводит слова Яшкиной «Татар-Информ».

Минувший сезон Яшкин провел в санкт-петербургском СКА. В составе армейцев он провел 67 матчей регулярного чемпионата, набрал 62 очка, забросив 40 шайб и сделав 22 результативные передачи. Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

В плей-офф хоккеист провел 14 игр, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи.

источник: Татар-информ
Жена Дмитрия Яшкина рассказала, с какими сложностями столкнулась в США
Яшкин играет в КХЛ.
11.06.2023 23:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Гашек считает, что должен быть утвержден закон, запрещающий работу на территории России
Гашек считает, что должен быть утвержден закон, запрещающий работу на территории России
Ранее в ярославский «Локомотив» перешел словацкий защитник Мартин Гернат.
11.06.2023 18:02
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
The Athletic оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона» с целью побить рекорд Гретцки 
The Athletic оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона» с целью побить рекорд Гретцки 
По мнению журналиста американского издания, уход 37-летнего хоккеиста из стана столичной команды маловероятен. 
11.06.2023 16:17
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Ротенберг заявил, что СКА будет учиться стилю игры у Гвардиолы
Испанский специалист завоевал очередной трофей.
11.06.2023 14:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Мы уже были в таком положении». Бобровский – об 1-3 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
«Мы уже были в таком положении». Бобровский – об 1-3 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
Его команда находится в шаге от поражения.
11.06.2023 11:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Флорида» и «Вегас» устроили массовую потасовку после финальной сирены четвертого матча финала
«Пантерз» в шаге от поражения в серии.
11.06.2023 08:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Вегас» обыграл «Флориду» в четвертом матче серии и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли
«Вегас» обыграл «Флориду» в четвертом матче серии и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли
Решающий поединок состоится 14 июня.
11.06.2023 08:11
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бобровский является лучшим действующим голкипером по количеству побед в овертаймах плей-офф НХЛ 
Бобровский является лучшим действующим голкипером по количеству побед в овертаймах плей-офф НХЛ 
На счету 34-летнего хоккеиста 15 побед за 20 проведенных игр. 
10.06.2023 19:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Бывший вратарь «Спартака» перешел в «Ниццу»
Последние два сезона россиянин играл в словацком «Прешове».
10.06.2023 10:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 
В «Коламбусе» рассказали, повлияла ли позиция Проворова по ЛГБТ на его переход в клуб 
«Мундиры» получили российского защитника в результате обмена с «Филадельфией».
09.06.2023 17:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.