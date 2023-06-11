Жена Дмитрия Яшкина рассказала, с какими сложностями столкнулась в США

Надежда Яшкина, жена нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, рассказала о временах жизни в США.

«Всё зависело от города: у каждого свои плюсы и минусы, как и везде. Это не описать в двух словах, можно говорить часами.

Мне было сложно проживать в маленьком городе Арлингтон-Хайтс под Чикаго, когда мы только начали общаться с Димой.

Я, приехав из России, привыкла, что везде можно добраться пешком. Там же, если нет авто, ты буквально беспомощен. Пешком ты не дойдёшь никуда. Там просто это не работает так.

Каждый раз, когда Дима уезжал на игры, для меня наступало сложное время. Но потом, года через три, я начала говорить на английском, сдала на права, всё стало проще, и эти проблемы исчезли», - приводит слова Яшкиной «Татар-Информ».

Минувший сезон Яшкин провел в санкт-петербургском СКА. В составе армейцев он провел 67 матчей регулярного чемпионата, набрал 62 очка, забросив 40 шайб и сделав 22 результативные передачи. Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

В плей-офф хоккеист провел 14 игр, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи.