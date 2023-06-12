Нападающий «Рейнджерс» Панарин радикально сменил имидж

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин решил сменить имидж.

В социальной сети опубликована фотография 31-летнего хоккеиста с его поклонником. Снимок сделан в родном городе нападающего Коркине.

На фото Панарин предстал в необычном видел. Артемий побрился налысо, избавившись от длинных кудрявых волос.

Источник фото: vk.com/artemiy_panarin

«Решил рeзко изменить имидж, чтобы oбнулить предыдущий неудачный этaп карьеры, когда «Рейнджерс» вылетели в первом раунде плей‑офф. Это нoвый этап борьбы за Кубoк Стэнли. Попытка убрaть злые силы, которые мoгут быть и в волосах, — приводит «Матч ТВ» слова собеседника, приближенного к хоккеисту.

Добавим, что в минувшем сезоне Панарин набрал 94 (29+65) очка в 89 матчах.