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В ESPN считают, что «Флорида» не выиграет Кубок Стэнли, полагаясь лишь на Бобровского 

По мнению журналистки американского СМИ, в матчах финальной серии НХЛ «пантеры» часто оставляют российского голкипера на растерзание.
12 июня 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Корреспондентка ESPN Кристен Шилтон оценила игру вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в матчах финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», а также раскритиковала его партнеров по команде из-за слабой игры в обороне.

«Опасно то, как часто «пантеры» оставляют своего вратаря на растерзание. Это часто случалось в начале четвертой игры из-за хороших действий «Вегаса» в переходных фазах и плохой реакции на это со стороны «Флориды». Да, Бобровский хорош, однако он всего лишь один человек, и «Пантерз» не достигнут своей конечной цели, не оказав ему дополнительной помощи», — приводит слова Шилтон ESPN.

Напомним, что «Флорида» и «Вегас» провели четыре матча финальной серии Кубка Стэнли. В данный момент счет в серии до четырех побед – 3-1 в пользу «золотых отбросов». Пятая очная встреча хоккейных клубов состоится в среду, 14 июня, в Лас-Вегасе.

источник:
В ESPN считают, что «Флорида» не выиграет Кубок Стэнли, полагаясь лишь на Бобровского 
По мнению журналистки американского СМИ, в матчах финальной серии НХЛ «пантеры» часто оставляют российского голкипера на растерзание.
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