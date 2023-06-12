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Бобровский является лидером плей-офф НХЛ по количеству спасений от голов в сезоне-2022/2023

Показатель GSAx российского голкипера в текущем сезоне составляет 19,7.
Бобровский является лидером плей-офф НХЛ по количеству спасений от голов в сезоне-2022/2023
12 июня 2023 18:17
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Флорида Пантерз»

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является лучшим голкипером плей-офф нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги по количеству спасений от голов. Об этом сообщает аналитический портал Money Puck.

По информации источника, 34-летний хоккеист демонстрирует показатель GSAx, что является разностью ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле, в 19,7. На второй строчке согласно статистке находится соотечественник Бобровского, страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин с показателем в 8,8. Тройку лучших замкнул голкипер «Вегаса» Эдин Хилл (8,2). Еще один представитель России, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, расположился на пятой позиции (3,7).

Добавим, что по итогам текущего сезона в финал Кубка Стэнли пробились «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». В настоящее время счет в финальной серии до четырех побед – 3-1 в пользу «золотых отбросов». Пятая очная встреча хоккейных клубов состоится в среду, 14 июня в Лас-Вегасе.

Бобровский является лидером плей-офф НХЛ по количеству спасений от голов в сезоне-2022/2023
Бобровский является лидером плей-офф НХЛ по количеству спасений от голов в сезоне-2022/2023
Показатель GSAx российского голкипера в текущем сезоне составляет 19,7.
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