«Вашингтон» может обменять в «Лос-Анджелес» партнера Овечкина по звену

Канадский форвард «Вашингтон» Том Уилсон может покинуть команду.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Деннис Бернштейн, 29-летним партнером Александра Овечкина по звену интересуется «Лос-Анджелес».

Уилсон выступает за «Вашингтон» с сезона-2012/2013. Вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

Отметим, что контракт Уилсона с «Вашингтоном» действует до конца следующего сезона. Канадец заработает за следующий чемпионат 5,16 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Уилсон провел 33 матча, в которых набрал 22 (13+9) очка.