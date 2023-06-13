Сушко стал генеральным директором московского «Динамо»

Новым генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо» избран Сергей Сушко, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Ранее 49-летний специалист занимал аналогичную должность в минском «Динамо», но в январе этого года покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Сушко проработал в этой должности два года, под его руководством «зубры» выиграли Кубок Салея в 2021 году, вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Сушко также являлся руководителем Совета директоров клубов-участников Федерации хоккея Беларуси, был членом Совета директоров КХЛ.