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Сушко стал генеральным директором московского «Динамо»

В руководстве хоккейного клуба произошли изменения.
13 июня 2023 17:23
автор: Александр Евграфов

Новым генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо» избран Сергей Сушко, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Ранее 49-летний специалист занимал аналогичную должность в минском «Динамо», но в январе этого года покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Сушко проработал в этой должности два года, под его руководством «зубры» выиграли Кубок Салея в 2021 году, вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Сушко также являлся руководителем Совета директоров клубов-участников Федерации хоккея Беларуси, был членом Совета директоров КХЛ.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
Сушко стал генеральным директором московского «Динамо»
В руководстве хоккейного клуба произошли изменения.
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