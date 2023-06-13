Дмитрий Яшкин - о переходе в «Ак Барс»: альтернативы были, но все хотят выиграть кубок

Новобранец «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о том, были ли у него другие варианты, кроме казанского клуба. Яшкин перешел в «Ак Барс» из СКА.

«Альтернативы были. Но любой человек понимает, кто считался главным претендентом. Все хотят выиграть кубок, и «Ак Барс» — именно та команда, которая сможет за него побороться в ближайшее время. Она это показала и в прошедшем сезоне», - приводит слова Яшкина «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон Яшкин провел в санкт-петербургском СКА. В составе армейцев он провел 67 матчей регулярного чемпионата, набрал 62 очка, забросив 40 шайб и сделав 22 результативные передачи. Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

В плей-офф хоккеист провел 14 игр, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи.