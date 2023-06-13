Совладелец «Монреаля» купил «Оттаву»

Совладелец «Монреаль Канадиенс» миллиардер Майкл Андлауэр станет владельцем «Оттавы Сенаторз», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Согласно условиям сделки, Андлауэр купит 90% акций клуба, а 10% останутся к дочерей экс-владельца Юджина Мельника, скончавшегося в минувшем году. Теперь сделку должны одобрить в НХЛ. После этого Андлауэр возьмет на себя контроль над деятельностью организации.

Андлауэр с 2009 года является совладельцем «Монреаля» в составе группы, возглавляемой Джеффом Молсоном и владельцем команды «Бульдогз», выступающей в хоккейной лиге Онтарио. Сообщается, что стоимость сделки составляет 950 миллионов долларов.

У 57-летнего Эндлауэра бизнес по транспортировке и логистике, основными клиентами его компании являются учреждения здравоохранения.