Московское «Динамо» подписало контракты с четырьмя хоккеистами

Московское «Динамо» заключило контракты с четырьмя хоккеистами, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

В числе новичков команды – три нападающих и один защитник. В частности, 23-летний нападающий Данил Гизатуллин, который подписал двусторонний контракт на год в качестве неограниченно свободного агента.

22-летний нападающий Петр Яковлев заключил двустороннее соглашение на два года, а 20-летний Евгений Густомесов заключил пробный контракт. По сообщению тренерского штаба, игрок примет участие в лагере развития, после чего пройдет предсезонную подготовку в расположении одной из команд системы московского «Динамо».

Новичком «Динамо» стал 18-летний белорусский защитник Юрий Каратай, который выступал в составе юниорской сборной Беларуси. Он будет играть за МХК «Динамо», соглашение рассчитано на два года и носит трехсторонний характер.