Питер Лавиолетт стал главным тренером «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт стал наставником «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Лавиолетт сменил в «Рейнджерс» Жерара Галлана.

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» по итогам минувшего сезона Национальной хоккейной лиги уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.

Лавиолетт покинул столичный клуб после неудачного сезона - «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф НХЛ.